Огарков Антоний Сила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огарков Антоний Сила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

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Жена

Не указана

Дети

1890 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

св
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Огарков Сила Титов

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1890

Сын: Огарков Константин Антонович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Большой Волмыш, Павинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.04.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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