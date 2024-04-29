Огарков Антоний Сила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Огарков Сила Титов
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1890
Сын: Огарков Константин Антонович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Большой Волмыш, Павинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.04.1908
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно