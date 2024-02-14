Хисяметдинов Шарафетдин
Место рожденияд.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хисяметдинова) Рукия (Оркия)
Мать ребёнка: Хисяметдинова Айша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хисяметдинов) Фариха
Мать ребёнка: Хисяметдинова Айша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хисяметдинова Айша
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Вагапова (Хисяметдинов) Алия
Мать ребёнка: Хисяметдинова Айша
Рождение ребёнка
?.06.1910
Сын: Хисяметдинов Абдулла Шаряфетдинович
Мать ребёнка: Хисяметдинова Айша
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Каюмова (Хисяметдинова) Самия
Мать ребёнка: Хисяметдинова Айша
Смерть
Неизвестно