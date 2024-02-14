Хисяметдинов Шарафетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисяметдинов Шарафетдин

Место рождения

д.Уразовка Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хисяметдинова) Рукия (Оркия)

Мать ребёнка: Хисяметдинова Айша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хисяметдинов) Фариха

Мать ребёнка: Хисяметдинова Айша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хисяметдинов Абдулхак

Мать ребёнка: Хисяметдинова Айша

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Вагапова (Хисяметдинов) Алия

Мать ребёнка: Хисяметдинова Айша

Рождение ребёнка
?.06.1910

Сын: Хисяметдинов Абдулла Шаряфетдинович

Мать ребёнка: Хисяметдинова Айша

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Каюмова (Хисяметдинова) Самия

Мать ребёнка: Хисяметдинова Айша

Смерть
Неизвестно

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