Полушин Николай Маркелович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полушин Николай Маркелович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Полушин Маркел Абрамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1873

Сын: Полушин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ясюнинская Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полушин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полушин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Татьяна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
фабрикант г. Иваново
Смерть
1897
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