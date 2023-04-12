Полушин Николай Маркелович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти1897
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Полушин Маркел Абрамович
Рождение ребёнка
04.04.1873
Сын: Полушин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ясюнинская Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полушин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полушин Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Татьяна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
фабрикант г. Иваново
Смерть
1897