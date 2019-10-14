Сибирцева (Сильченко) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибирцева (Сильченко) Екатерина

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Место рождения

Россия, Северодвинск

Дата рождения

26.08.1987

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1987

Отец: Сильченко Александр

Мать: Сильченко Ирина

Россия, Северодвинск
Рождение ребёнка
Около 2015

Сын: Сибирцев Александр

Отец ребёнка: Сибирцев Семён

Россия, Северодвинск
Рождение ребёнка
14.10.2019

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Сибирцев Семён

Россия, Северодвинск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сибирцев Семён

Россия, Северодвинск
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