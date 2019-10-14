Сибирцева (Сильченко) Екатерина
Место рожденияРоссия, Северодвинск
Дата рождения26.08.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1987
Отец: Сильченко Александр
Мать: Сильченко Ирина
Россия, Северодвинск
Рождение ребёнка
Около 2015
Сын: Сибирцев Александр
Отец ребёнка: Сибирцев Семён
Россия, Северодвинск
Рождение ребёнка
14.10.2019
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Сибирцев Семён
Россия, Северодвинск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сибирцев Семён
Россия, Северодвинск