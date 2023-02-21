Лихачева (Мельникова) Галина Михайловна
Место рожденияИркутская область, г. Тулун
Дата рождения13.04.1950
Дата смерти26.10.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1950
Иркутская область, г. Тулун
Бракосочетание
23.04.1971
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лихачев Анатолий Максимович
Смерть
26.10.1994
Иркутская область, г. Тулун