Лихачева (Мельникова) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачева (Мельникова) Галина Михайловна

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Место рождения

Иркутская область, г. Тулун

Дата рождения

13.04.1950

Дата смерти

26.10.1994

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1950

Отец: Мельников Михаил Сергеевич

Мать: Мельникова Елена Петровна

Иркутская область, г. Тулун
Бракосочетание
23.04.1971

Муж: Лихачев Анатолий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лихачев Анатолий Максимович

Смерть
26.10.1994
Иркутская область, г. Тулун
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