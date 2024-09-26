Мацуков Игнат Ипполитов
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти16.07.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1928
Сын: Мацуков Василий Игнатович
Мать ребёнка: Мацукова Прасковья Евменова
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Мацукова Прасковья Евменова
Рождение ребёнка
1941
Дочь: (Мацукова) Татьяна Игнатовна
Мать ребёнка: Мацукова Прасковья Евменова
Смерть
16.07.1965
Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область