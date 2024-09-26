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Мацуков Игнат Ипполитов

Место рождения

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

16.07.1965

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Мацуков Ипполит Григорьев

Мать: Мацукова Маланья Емельянова

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мацукова Прасковья Евменова

Рождение ребёнка
05.05.1928

Сын: Мацуков Василий Игнатович

Мать ребёнка: Мацукова Прасковья Евменова

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Мацуков Михаил Игнатович

Мать ребёнка: Мацукова Прасковья Евменова

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: (Мацукова) Татьяна Игнатовна

Мать ребёнка: Мацукова Прасковья Евменова

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
16.07.1965
Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область

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