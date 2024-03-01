Иванов Георгий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Георгий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Иванов Василий Косьмин

Мать: Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Иванов Иван Геогриевич

Мать ребёнка: Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
14.07.1984

Сын: Иванов Владимир Геогриевич

Мать ребёнка: Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Василий Геогриевич

Мать ребёнка: Ольга Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Андреевна

Смерть
Неизвестно
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