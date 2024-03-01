Иванов Георгий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Иванов Василий Косьмин
Мать: Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
14.07.1984
Сын: Иванов Владимир Геогриевич
Мать ребёнка: Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Василий Геогриевич
Мать ребёнка: Ольга Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Андреевна
Смерть
Неизвестно