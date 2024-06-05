Боровков Дмитрий Валентинович
Место рожденияд. Санникова, Моксинский р-н, Вологодская обл.
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Валентин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голованова (Боровкова) Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Травникова Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно
Волошово, Лужский муниципальный район, Ленинградская область