Боровков Дмитрий Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровков Дмитрий Валентинович

Боровков Дмитрий Валентинович

Место рождения

д. Санникова, Моксинский р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Валентин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голованова (Боровкова) Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Травникова Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно
Волошово, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.