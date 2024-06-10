Михайлова Аграфена Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Мартынова (Михайлова) Александра Петровна
Отец ребёнка: Михайлов Пётр Михайлович
Клюшово, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1961