Михайлова Аграфена Самойловна 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михайлова Аграфена Самойловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мартынова (Михайлова) Александра Петровна

Отец ребёнка: Михайлов Пётр Михайлович

Клюшово, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1961

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