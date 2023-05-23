(Kuznetsova H6a1a4) Evgeniya Arkadievna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Kuznetsova H6a1a4) Evgeniya Arkadievna

Место рождения

Izhevsk, Udmurt Republic Russia

Дата рождения

22.12.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1964

Отец: Kuznetsov Arkadij Georgievich

Мать: Кузнецова H6a1a4 Лидия Павловна

Izhevsk, Udmurt Republic Russia
Крещение
1971
Crimea
Образование
01.09.1972
Школа 1
Образование
01.09.1982
Шахтинский технологический институт
Образование
01.09.2001
Нижегородский строительный институт
Место жительства
Неизвестно
Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast Russia
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