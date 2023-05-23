(Kuznetsova H6a1a4) Evgeniya Arkadievna
Место рожденияIzhevsk, Udmurt Republic Russia
Дата рождения22.12.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1964
Izhevsk, Udmurt Republic Russia
Крещение
1971
Crimea
Образование
01.09.1972
Школа 1
Образование
01.09.1982
Шахтинский технологический институт
Образование
01.09.2001
Нижегородский строительный институт
Место жительства
Неизвестно
Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast Russia