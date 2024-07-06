(Парамонова) Антонина 1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Парамонова) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

28.09.1992

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Парамонов Алексей

Мать: Парамонова (Ханина) Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слепухин Александр

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слепухин Александр

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слепухин Александр

Смерть
28.09.1992

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