(Парамонова) Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти28.09.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Парамонов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Слепухин Александр
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Слепухин Александр
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Слепухин Александр
Смерть
28.09.1992