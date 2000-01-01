Куклина Варвара Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Куклин Григорий Захарович
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Куклин Григорий Захарович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Куклина Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Куклин Григорий Захарович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Куклин Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Куклин Григорий Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795