Куклина Варвара Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куклина Варвара Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Куклин Григорий Захарович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Куклин Зоть Григорьевич

Отец ребёнка: Куклин Григорий Захарович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Куклина Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Куклин Григорий Захарович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Куклин Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Куклин Григорий Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куклин Григорий Захарович

Смерть
После 1795
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