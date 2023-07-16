Холодова Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1933
Сын: Холодов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Холодов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область