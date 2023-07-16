Холодова Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холодова Агриппина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 или ? г.р.

Дети

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холодов Николай Иванович

Рождение ребёнка
30.08.1933

Сын: Холодов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Холодов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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