Контиевский Роман Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Контиевский Гаврил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Контиевская Агрипина Романовна
Мать ребёнка: Контиевская Павла Федоровна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Контиевская Трифена Романовна
Мать ребёнка: Контиевская Павла Федоровна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Контиевская Алевтина Романовна
Мать ребёнка: Контиевская Павла Федоровна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Контиевская Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Контиевская Павла Федоровна
Смерть
Неизвестно