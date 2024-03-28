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Контиевский Роман Гаврилович

Место рождения

Мелехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Контиевский Гаврил

Мать: не указана

Мелехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Контиевская Павла Федоровна

Мелехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Контиевская Агрипина Романовна

Мать ребёнка: Контиевская Павла Федоровна

Мелехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Контиевская Трифена Романовна

Мать ребёнка: Контиевская Павла Федоровна

Мелехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Контиевская Алевтина Романовна

Мать ребёнка: Контиевская Павла Федоровна

Мелехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Контиевская Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Контиевская Павла Федоровна

Мелехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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