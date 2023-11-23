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Богородский Алексей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Богородский Василий Алексеев

Мать: Богородская (Васильевская) Екатерина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
священник села Сретенского на Черемхе Рыбинского уезда
Бракосочетание
17.09.1907

Жена: Богородская (Маргаритова) Юлия Иванова

Супруг(-а): Алексей Васильевич Богородский
Рождение ребёнка
09.07.1908

Дочь: (Богородская) Алевтина Алексеева

Мать ребёнка: Богородская (Маргаритова) Юлия Иванова

Рождение ребёнка
07.09.1909

Дочь: (Богородская) Ирина Алексеева

Мать ребёнка: Богородская (Маргаритова) Юлия Иванова

Рождение ребёнка
14.01.1911

Дочь: (Богородская) Ксения Алексеева

Мать ребёнка: Богородская (Маргаритова) Юлия Иванова

Рождение ребёнка
25.01.1912

Сын: Богородский Сергей Алексеев

Мать ребёнка: Богородская (Маргаритова) Юлия Иванова

Рождение ребёнка
25.01.1912

Сын: Богородский Василий Алексеев

Мать ребёнка: Богородская (Маргаритова) Юлия Иванова

Рождение ребёнка
15.05.1918

Сын: Богородский Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Богородская (Маргаритова) Юлия Иванова

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