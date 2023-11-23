Богородский Алексей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Сретенского на Черемхе Рыбинского уезда
Бракосочетание
17.09.1907
Супруг(-а): Алексей Васильевич Богородский
Рождение ребёнка
09.07.1908
Дочь: (Богородская) Алевтина Алексеева
Мать ребёнка: Богородская (Маргаритова) Юлия Иванова
Рождение ребёнка
07.09.1909
Дочь: (Богородская) Ирина Алексеева
Мать ребёнка: Богородская (Маргаритова) Юлия Иванова
Рождение ребёнка
14.01.1911
Дочь: (Богородская) Ксения Алексеева
Мать ребёнка: Богородская (Маргаритова) Юлия Иванова
Рождение ребёнка
25.01.1912
Сын: Богородский Сергей Алексеев
Мать ребёнка: Богородская (Маргаритова) Юлия Иванова
Рождение ребёнка
25.01.1912
Сын: Богородский Василий Алексеев
Мать ребёнка: Богородская (Маргаритова) Юлия Иванова
Рождение ребёнка
15.05.1918
Сын: Богородский Дмитрий Алексеев
Мать ребёнка: Богородская (Маргаритова) Юлия Иванова