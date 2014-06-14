Белкина (Лапицкая) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.05.1931
Дата смерти14.06.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1931
Отец: Лапицкий Иван Филиппович
Мать: Лапицкая Мария Ивановна
Рождение ребёнка
29.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Веремчук Роберт
Бракосочетание
21.02.1960
Рождение ребёнка
26.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондраненков Николай Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
портниха, зкройщица-Красный швейник, Киевское 2\1, кв.76
Развод
Неизвестно
Смерть
14.06.2014
Причина смерти: застойная сердечная безопасность, атеросклеротическая болезнь сердца.
Похороны
Неизвестно