Белкина (Лапицкая) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина (Лапицкая) Галина Ивановна

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

13.05.1931

Дата смерти

14.06.2014

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1931

Отец: Лапицкий Иван Филиппович

Мать: Лапицкая Мария Ивановна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веремчук Роберт

Бракосочетание
21.02.1960

Муж: Белкин Николай Семенович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондраненков Николай Иванович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Работа или профессия
Неизвестно
портниха, зкройщица-Красный швейник, Киевское 2\1, кв.76
Развод
Неизвестно

Муж: Белкин Николай Семенович

Смерть
14.06.2014
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Причина смерти: застойная сердечная безопасность, атеросклеротическая болезнь сердца.
Похороны
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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