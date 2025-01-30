Помощикова (Бочкарёва) Людмила Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петелько Илона Евгеньевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Помощиков Алексей Вячеславович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.05.1979
Сын: Помощиков Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: не указан