Матрёна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783 ст.
Дата смерти05.03.1832 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.12.1806 ст.
Дочь: Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Антон Савельевич
Рождение ребёнка
25.11.1807 ст.
Сын: Степан Антонович
Отец ребёнка: Антон Савельевич
Рождение ребёнка
08.09.1809 ст.
Дочь: Евфимия Антоновна
Отец ребёнка: Антон Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Сын: Пётр Антонович
Отец ребёнка: Антон Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Отец ребёнка: Антон Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Сын: Иван Антонович
Отец ребёнка: Антон Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Савельевич
Смерть
05.03.1832 ст.