Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783 ст.

Дата смерти

05.03.1832 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1806 ст.

Дочь: Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Антон Савельевич

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1807 ст.

Сын: Степан Антонович

Отец ребёнка: Антон Савельевич

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
08.09.1809 ст.

Дочь: Евфимия Антоновна

Отец ребёнка: Антон Савельевич

Букени, Омарская волость, Мамадышский уезд
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Сын: Пётр Антонович

Отец ребёнка: Антон Савельевич

Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Сын: Антонов Никита Антонович

Отец ребёнка: Антон Савельевич

Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Сын: Иван Антонович

Отец ребёнка: Антон Савельевич

Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Савельевич

Смерть
05.03.1832 ст.
Кулмакса, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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