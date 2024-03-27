Минажетдинов Умяр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минажетдинов Умяр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.02.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.02.1993
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

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