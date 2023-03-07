Куранов Николай Константинович
Место рождения
Дата рождения24.11.1910 ст.
Дата смерти07.04.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1910 ст.
Восприемники: мещанин Иван Ильич Ветлугин и Астраханская мещанка Анна Федоровна Филатова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-69 файл 104 номер 211
Смерть
07.04.1911 ст.
Умер сын Николай от эпилепсии в возрасте 6 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-74 файл 18 номер 52