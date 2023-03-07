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Куранов Николай Константинович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

24.11.1910 ст.

Дата смерти

07.04.1911 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1883 г.р.

Мать

Вычислено 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1910 ст.

Отец: Куранов Константин Гаврилович

Мать: Куранова Гликерия Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Иван Ильич Ветлугин и Астраханская мещанка Анна Федоровна Филатова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-69 файл 104 номер 211
Смерть
07.04.1911 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер сын Николай от эпилепсии в возрасте 6 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-74 файл 18 номер 52
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