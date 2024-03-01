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Олков Петр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Олков Яков Тарасович

Мать: Олкова Овдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Удинцова (Олькова) Марфа Петровна

Мать ребёнка: не указана

Фирсово, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Ольков Петр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Фирсово, Первомайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Ольков Селиверст Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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