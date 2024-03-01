Олков Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Олков Яков Тарасович
Мать: Олкова Овдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Удинцова (Олькова) Марфа Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Ольков Петр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Ольков Селиверст Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно