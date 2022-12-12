Садоков Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти21.08.1811 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Садоков Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: не указана
Сын пономаря Христорождественской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь Христорождественской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Смерть
21.08.1811 ст.