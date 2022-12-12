Садоков Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садоков Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

21.08.1811 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Садоков Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Сын пономаря Христорождественской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
Неизвестно
Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Пономарь Христорождественской Верхвологодской церкви Вологодского уезда.
Смерть
21.08.1811 ст.
Погост Рождество, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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