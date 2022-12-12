Муромцев Сергей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муромцев Сергей Андреевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

05.10.1850

Дата смерти

17.10.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
05.10.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1850
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1860
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1873
г. Лейпциг, Германия
Смерть
17.10.1910
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1910
Москва, город федерального значения Москва
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