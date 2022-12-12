Муромцев Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рождения05.10.1850
Дата смерти17.10.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1850
Место жительства
С 1860
Место жительства
С 1873
г. Лейпциг, Германия
Смерть
17.10.1910
Место жительства
По 1910