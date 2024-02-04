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Токмаков Сидр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Токмаков Александр Фомич

Мать: Токмакова (Дремова) Ангелина Исав

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токмакова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Токмакова (Токмакова) Февралина Сидоровна

Мать ребёнка: Токмакова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Токмаков (Токмаков) Сантонида Сидоровна

Мать ребёнка: Токмакова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Токмаков Панкрат Сидорович

Мать ребёнка: Токмакова Марина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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