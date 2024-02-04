Токмаков Сидр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Токмакова (Токмакова) Февралина Сидоровна
Мать ребёнка: Токмакова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Токмаков (Токмаков) Сантонида Сидоровна
Мать ребёнка: Токмакова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Токмаков Панкрат Сидорович
Мать ребёнка: Токмакова Марина Ивановна
Смерть
Неизвестно