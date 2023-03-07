Бякова Дария Хрисантова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Бяков Абросим Феофилактов
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Бяков Абросим Феофилактов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Бяков Абросим Феофилактов
Рождение ребёнка
13.07.1787 ст.
Дочь: Евфимия Абрасимова
Отец ребёнка: Бяков Абросим Феофилактов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно