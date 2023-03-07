Бякова Дария Хрисантова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бякова Дария Хрисантова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Бяков Авдей Абросимов

Отец ребёнка: Бяков Абросим Феофилактов

Рождение ребёнка
1775

Сын: Бяков Авдей Абросимов

Отец ребёнка: Бяков Абросим Феофилактов

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Бяков Абросим Феофилактов

Рождение ребёнка
13.07.1787 ст.

Дочь: Евфимия Абрасимова

Отец ребёнка: Бяков Абросим Феофилактов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бяков Абросим Феофилактов

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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