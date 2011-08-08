Stern-Strajen (Uzanska) Sofia (Sonia) Sonka
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.08.2011
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.08.2011
Похороны
Неизвестно