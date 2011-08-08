Stern-Strajen (Uzanska) Sofia (Sonia) Sonka Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Stern-Strajen (Uzanska) Sofia (Sonia) Sonka

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.08.2011

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1888 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Uzanska (Katzenellenbogen) Chana

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.08.2011
Похороны
Неизвестно

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