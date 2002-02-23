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Кайгородов Александр Алексеевич
Кайгородов Александр Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.02.2002
Пол
Мужской
Отец
Кайгородов Алексей Петрович
Мать
Мазанлвич Наталья Леонидовна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.2002
Отец:
Кайгородов Алексей Петрович
Мать:
Мазанлвич Наталья Леонидовна
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