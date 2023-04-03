Кальченко Максим Игнатиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
08.07.1844
Сын: Кальченко Анатолий Максимович
Мать ребёнка: Кальченко Татиана Стефановна
Рождение ребёнка
09.12.1850
Сын: Кальченко Мина Максимович
Мать ребёнка: Кальченко Анна Николаевна
Рождение ребёнка
26.12.1855
Сын: Кальченко Стефан (Степан) Максимович
Мать ребёнка: Кальченко Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Иоанн Максимович
Мать ребёнка: Кальченко Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Николай Максимович
Мать ребёнка: Кальченко Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Дмитрий Максимович
Мать ребёнка: Кальченко Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Моисей Максимович
Мать ребёнка: Кальченко Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно