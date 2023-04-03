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Кальченко Максим Игнатиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Кальченко Игнатий Иванович

Мать: Кальченко Анастасия Корнилиевна

Рождение ребёнка
08.07.1844

Сын: Кальченко Анатолий Максимович

Мать ребёнка: Кальченко Татиана Стефановна

Рождение ребёнка
09.12.1850

Сын: Кальченко Мина Максимович

Мать ребёнка: Кальченко Анна Николаевна

Рождение ребёнка
26.12.1855

Сын: Кальченко Стефан (Степан) Максимович

Мать ребёнка: Кальченко Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальченко Татиана Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальченко Иоанн Максимович

Мать ребёнка: Кальченко Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальченко Николай Максимович

Мать ребёнка: Кальченко Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальченко Дмитрий Максимович

Мать ребёнка: Кальченко Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальченко Моисей Максимович

Мать ребёнка: Кальченко Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальченко Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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