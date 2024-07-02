Чернцова (Маркичева) Маремьяна Около 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернцова (Маркичева) Маремьяна

Место рождения

село Веденское

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

Около 1839 г.р.

Муж

Около 1863 г.р.

Дети

Около 1889 г.р.
Около 1892 г.р.
1903 г.р.

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Маркичев Александр

Мать: Маркичева Агафья Дмитиевна

село Веденское
Бракосочетание
Около 1887

Муж: Чернцов Василий Евфимович

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Чернцов Владимир

Отец ребёнка: Чернцов Василий Евфимович

село Веденское
Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Чернцов Василий

Отец ребёнка: Чернцов Василий Евфимович

село Веденское
Рождение ребёнка
30.05.1903

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Чернцов Василий Евфимович

Смерть
Неизвестно

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