Чернцова (Маркичева) Маремьяна
Место рождениясело Веденское
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Маркичев Александр
село Веденское
Бракосочетание
Около 1887
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Чернцов Владимир
Отец ребёнка: Чернцов Василий Евфимович
село Веденское
Рождение ребёнка
Около 1892
Сын: Чернцов Василий
Отец ребёнка: Чернцов Василий Евфимович
село Веденское
Рождение ребёнка
30.05.1903
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Чернцов Василий Евфимович
Смерть
Неизвестно