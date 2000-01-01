Hatzenbuehler (Frey) Katharina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1786
Отец ребёнка: Hatzenbuehler Johannes Martinus
Knittelsheim, Rheinland-Pfalz
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Hatzenbuehler Joseph
Отец ребёнка: Hatzenbuehler Johannes Martinus
Knittelsheim, Rheinland-Pfalz
Рождение ребёнка
09.06.1802
Отец ребёнка: Hatzenbuehler Johannes Martinus
Knittesesheim, Pflaz, Germany
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Hatzenbuehler Franz
Отец ребёнка: Hatzenbuehler Johannes Martinus
Смерть
1812