Hatzenbuehler (Frey) Katharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hatzenbuehler (Frey) Katharina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1786 г.р.
Около 1794 г.р.
1802 г.р.
Около 1809 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1786

Сын: Hatzenbuehler Sebastian

Отец ребёнка: Hatzenbuehler Johannes Martinus

Knittelsheim, Rheinland-Pfalz
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Hatzenbuehler Joseph

Отец ребёнка: Hatzenbuehler Johannes Martinus

Knittelsheim, Rheinland-Pfalz
Рождение ребёнка
09.06.1802

Сын: Hatzenbühler Johannes

Отец ребёнка: Hatzenbuehler Johannes Martinus

Knittesesheim, Pflaz, Germany
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Hatzenbuehler Franz

Отец ребёнка: Hatzenbuehler Johannes Martinus

Смерть
1812
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