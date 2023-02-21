Христоф Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Иван Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Дмитрий Христоф
Мать ребёнка: Настасья Федорова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Марк Христоф
Мать ребёнка: Настасья Федорова
Рождение ребёнка
1804
Сын: Емилиан Христоф
Мать ребёнка: Настасья Федорова
Работа или профессия
Неизвестно