Христоф Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христоф Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Отец

1731 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Иван Степанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Дмитрий Христоф

Мать ребёнка: Настасья Федорова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Марк Христоф

Мать ребёнка: Настасья Федорова

Рождение ребёнка
1804

Сын: Емилиан Христоф

Мать ребёнка: Настасья Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
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