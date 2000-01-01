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Железнов Иван
Железнов Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1841
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Железнов Григорий
Около 1799 г.р.
Мать
Анна
Около 1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец:
Железнов Григорий
Мать:
Анна
Смерть
Неизвестно
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