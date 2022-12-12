Околелова Мелания Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Околелова Мелания Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1901 ст.

Дочь: Марина Захаровна

Отец ребёнка: Околелов Захар Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Околелов Григорий Захарович

Отец ребёнка: Околелов Захар Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.

Сын: Околелов Степан Захарович

Отец ребёнка: Околелов Захар Федорович

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Околелов Неизвестно Захарович

Отец ребёнка: Околелов Захар Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Околелов Захар Федорович

Смерть
Неизвестно
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