Околелова Мелания Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1901 ст.
Дочь: Марина Захаровна
Отец ребёнка: Околелов Захар Федорович
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Околелов Григорий Захарович
Отец ребёнка: Околелов Захар Федорович
Рождение ребёнка
Около 1911 ст.
Сын: Околелов Степан Захарович
Отец ребёнка: Околелов Захар Федорович
Место жительства
1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Околелов Неизвестно Захарович
Отец ребёнка: Околелов Захар Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно