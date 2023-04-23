Синяков Антон Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синяков Антон Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1990 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыкачева Ольга Юрьевна

Рождение ребёнка
18.06.2022

Сын: Синяков Владимир Антонович

Мать ребёнка: Рыкачева Ольга Юрьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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