Синяков Антон Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыкачева Ольга Юрьевна
Рождение ребёнка
18.06.2022
Сын: Синяков Владимир Антонович
Мать ребёнка: Рыкачева Ольга Юрьевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург