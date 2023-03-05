Зернов Яков Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗернов Яков Никитич

Зернов Яков Никитич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зернов Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1900

Сын: Зернов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Зернова Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
22.11.1906

Дочь: Белоусова Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Зернова Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зернов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Зернова Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зернов Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Зернова Фекла Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумова Ефимья Яковлевна

Мать ребёнка: Зернова Фекла Васильевна

Россия, Тверская область, Сандовский р-н, д.Грядки
Место жительства
Неизвестно
Стулово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close