Зернов Яков Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зернов Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1900
Мать ребёнка: Зернова Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
22.11.1906
Дочь: Белоусова Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Зернова Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зернов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Зернова Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зернова Фекла Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумова Ефимья Яковлевна
Мать ребёнка: Зернова Фекла Васильевна
Россия, Тверская область, Сандовский р-н, д.Грядки
Место жительства
Неизвестно
Стулово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1945