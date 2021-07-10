Селюнина Ирина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелюнина Ирина Семёновна

Селюнина Ирина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1932

Дата смерти

10.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1932

Отец: не указан

Мать: Клавдия

Рождение ребёнка
17.02.1954

Сын: Селюнин Евгений Александрович

Отец ребёнка: Селюнин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
27.08.1955

Сын: Селюнин Валерий Александрович

Отец ребёнка: Селюнин Александр Васильевич

Смерть
10.07.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close