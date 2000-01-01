Гром (Бойцук) Фёкла Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения приблизительный. В ноябре 1850 вышла замуж в возрасте 18.
Рождение ребёнка
26.10.1854
Сын: Гром Иван Иванович
Отец ребёнка: Гром Иван Васильевич
Рождение ребёнка
21.08.1857
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Гром Иван Васильевич
Рождение ребёнка
15.01.1861
Сын: Гром Иоан Иванович
Отец ребёнка: Гром Иван Васильевич
Рождение ребёнка
16.06.1863
Сын: Гром Тихон Иванович
Отец ребёнка: Гром Иван Васильевич
Рождение ребёнка
29.01.1866
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Гром Иван Васильевич
Рождение ребёнка
29.01.1866
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Гром Иван Васильевич
Рождение ребёнка
12.01.1869
Сын: Гром Савва Иванолвич
Отец ребёнка: Гром Иван Васильевич
Умань Текуча, Иоанно-Богословская церковь 1869 г. Рождения, бракосо...Ф. 127, о. 1012, д. 3980)
Рождение ребёнка
12.01.1869
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Гром Иван Васильевич
Умань Текуча, Иоанно-Богословская церковь 1869 г. Рождения, бракосо...Ф. 127, о. 1012, д. 3980)
Смерть
Неизвестно