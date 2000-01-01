Гром (Бойцук) Фёкла Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГром (Бойцук) Фёкла Антоновна

Гром (Бойцук) Фёкла Антоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения приблизительный. В ноябре 1850 вышла замуж в возрасте 18.
Рождение ребёнка
26.10.1854

Сын: Гром Иван Иванович

Отец ребёнка: Гром Иван Васильевич

Рождение ребёнка
21.08.1857

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Гром Иван Васильевич

Рождение ребёнка
15.01.1861

Сын: Гром Иоан Иванович

Отец ребёнка: Гром Иван Васильевич

Рождение ребёнка
16.06.1863

Сын: Гром Тихон Иванович

Отец ребёнка: Гром Иван Васильевич

Рождение ребёнка
29.01.1866

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Гром Иван Васильевич

Рождение ребёнка
29.01.1866

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Гром Иван Васильевич

Рождение ребёнка
12.01.1869

Сын: Гром Савва Иванолвич

Отец ребёнка: Гром Иван Васильевич

Умань Текуча, Иоанно-Богословская церковь 1869 г. Рождения, бракосо...Ф. 127, о. 1012, д. 3980)
Рождение ребёнка
12.01.1869

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Гром Иван Васильевич

Умань Текуча, Иоанно-Богословская церковь 1869 г. Рождения, бракосо...Ф. 127, о. 1012, д. 3980)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close