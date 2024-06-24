Ивженко Владимир Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ивженко Илья(Илько) Яковлич
Мать: Ивженко Ольга
Рождение ребёнка
1941
Сын: Ивженко Павел Владимирович
Мать ребёнка: Ивженко-Ивкина Мария Иванова
Рождение ребёнка
1947
Сын: Ивженко Вячеслав Владимирович
Мать ребёнка: Ивженко-Ивкина Мария Иванова
Рождение ребёнка
13.05.1949
Сын: Ивженко Петр Владимирович
Мать ребёнка: Ивженко-Ивкина Мария Иванова
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Ивженко Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Ивженко-Ивкина Мария Иванова
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Ивженко Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Ивженко-Ивкина Мария Иванова
Смерть
Неизвестно