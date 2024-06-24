Ивженко Владимир Ильич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ивженко Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ивженко Илья(Илько) Яковлич

Мать: Ивженко Ольга

Рождение ребёнка
1941

Сын: Ивженко Павел Владимирович

Мать ребёнка: Ивженко-Ивкина Мария Иванова

Рождение ребёнка
1947

Сын: Ивженко Вячеслав Владимирович

Мать ребёнка: Ивженко-Ивкина Мария Иванова

Рождение ребёнка
13.05.1949

Сын: Ивженко Петр Владимирович

Мать ребёнка: Ивженко-Ивкина Мария Иванова

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Ивженко Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Ивженко-Ивкина Мария Иванова

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Ивженко Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Ивженко-Ивкина Мария Иванова

Смерть
Неизвестно

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