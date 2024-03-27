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Гизатулла Исхак Улы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

29.10.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1855

Отец: Исхак Имангулов

Мать: Минлигел Биктимир Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
13.03.1892

Сын: Исхаков Минхази Гизатулла Улы

Мать ребёнка: ?

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
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