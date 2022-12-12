Герасименкова Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1846
Дочь: Кравец Ксения Никоновна
Отец ребёнка: Герасименков Никон Григорьевич
Сорокотяги, Київська область
Смерть
Неизвестно