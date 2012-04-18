Ключников Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ключников Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1934

Дата смерти

18.04.2012

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1934

Отец: Ключников Пётр Андреевич

Мать: Ключникова Марфа (Мария) Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.12.1959

Сын: Ключников Николай Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.12.1960

Сын: Ключников Евгений Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.03.1969

Сын: Ключников Андрей Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.04.2012
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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