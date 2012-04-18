Ключников Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1934
Дата смерти18.04.2012
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.12.1959
Сын: Ключников Николай Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.12.1960
Сын: Ключников Евгений Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.03.1969
Сын: Ключников Андрей Николаевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.04.2012