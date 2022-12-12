Коричев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коричев Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1914

Сын: Коричев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Коричева Евгения Фоминична

Ананино, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вьюшкова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Коричева Евгения Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коричев Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Коричева Евгения Фоминична

Ананьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коричева Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Коричева Евгения Фоминична

Смерть
Неизвестно
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