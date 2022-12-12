Коричев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1914
Сын: Коричев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Коричева Евгения Фоминична
Ананино, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вьюшкова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Коричева Евгения Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коричев Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Коричева Евгения Фоминична
Ананьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коричева Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Коричева Евгения Фоминична
Смерть
Неизвестно