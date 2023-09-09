Рогоза Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогоза Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Рогоза Прасковья Макаровна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Асатурян (Рогоза) Ильпида Николаевна

Мать ребёнка: Рогоза (Будаева) Таисия Павловна

Рождение ребёнка
16.12.1939

Дочь: Голодова (Рогоза) Аликонида Николаевна

Мать ребёнка: Рогоза (Будаева) Таисия Павловна

Смерть
Неизвестно

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