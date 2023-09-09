Рогоза Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Асатурян (Рогоза) Ильпида Николаевна
Мать ребёнка: Рогоза (Будаева) Таисия Павловна
Рождение ребёнка
16.12.1939
Дочь: Голодова (Рогоза) Аликонида Николаевна
Мать ребёнка: Рогоза (Будаева) Таисия Павловна
Смерть
Неизвестно