Ржаницына Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына Галина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1914

Дата смерти

15.07.1996

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1937

Сын: Богданов Вадим Петрович

Отец ребёнка: Богданов Петр Алексеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1939

Сын: Богданов Вячеслав Петрович

Отец ребёнка: Богданов Петр Алексеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1941

Сын: Богданов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Богданов Петр Алексеевич

Смерть
15.07.1996
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