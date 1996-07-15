Ржаницына Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1914
Дата смерти15.07.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1937
Отец ребёнка: Богданов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
09.04.1939
Сын: Богданов Вячеслав Петрович
Отец ребёнка: Богданов Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
08.05.1941
Сын: Богданов Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Богданов Петр Алексеевич
Смерть
15.07.1996