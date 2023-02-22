Исаева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Исаев Иван Петрович

Отец ребёнка: Исаев Пётр Андреев

д.Пияичное, Горбатовский уезд
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Исаев Пётр Андреев

д.Пияичное, Горбатовский уезд
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Исаев Пётр Андреев

д.Пияичное, Горбатовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Пётр Андреев

Смерть
Неизвестно
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