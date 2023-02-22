Исаева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Исаев Иван Петрович
Отец ребёнка: Исаев Пётр Андреев
д.Пияичное, Горбатовский уезд
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Исаев Пётр Андреев
д.Пияичное, Горбатовский уезд
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Исаев Пётр Андреев
д.Пияичное, Горбатовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Пётр Андреев
Смерть
Неизвестно