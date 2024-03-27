Хатимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хатимя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таухидя

Отец ребёнка: Нутфуллин Хайрулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаимя

Отец ребёнка: Нутфуллин Хайрулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нутфуллин Махмут

Отец ребёнка: Нутфуллин Хайрулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нутфуллин Хайрулла

Смерть
Неизвестно
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