Хатимя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таухидя
Отец ребёнка: Нутфуллин Хайрулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаимя
Отец ребёнка: Нутфуллин Хайрулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нутфуллин Махмут
Отец ребёнка: Нутфуллин Хайрулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нутфуллин Хайрулла
Смерть
Неизвестно