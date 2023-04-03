Февронья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ефимья Савина
Отец ребёнка: Сава Кондратьев
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1805
Сын: Алексей Савин
Отец ребёнка: Сава Кондратьев
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1808
Сын: Дий Савин
Отец ребёнка: Сава Кондратьев
д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно