Февронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Февронья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ефимья Савина

Отец ребёнка: Сава Кондратьев

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1805

Сын: Алексей Савин

Отец ребёнка: Сава Кондратьев

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Дий Савин

Отец ребёнка: Сава Кондратьев

д. Егозеро, Повенецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно
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