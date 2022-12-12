Мазурина (Потанина) Александра Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиС 1972 по 1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Масленникова Зоя Петровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.10.1933
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Фролово, Несвойская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
С 1972 по 1974
Москва, город федерального значения Москва
Хованской кладбище