Мазурина (Потанина) Александра Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазурина (Потанина) Александра Кузьминична

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Место рождения

Арчедино-Чернушинский, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

С 1972 по 1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Арчедино-Чернушинский, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Масленникова Зоя Петровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.10.1933

Сын: Мазурин Евгений Петрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Фролово, Несвойская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
С 1972 по 1974
Москва, город федерального значения Москва
Хованской кладбище
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