Кальмин Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальмин Александр Алексеевич

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Место рождения

Селитьба

Дата рождения

28.07.1922

Дата смерти

10.03.1976

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

1948 г.р.
1950 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1922

Отец: Кальмин Алексей Максимович

Мать: Кальмина Мария Петровна

Селитьба
Рождение ребёнка
25.07.1948

Сын: Кальмин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Кальмина Антонина Яковлевна

Селитьба
Рождение ребёнка
23.04.1950

Сын: Кальмин Юрий Александрович

Мать ребёнка: Кальмина Антонина Яковлевна

Рождение ребёнка
27.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кальмина Антонина Яковлевна

Селитьба
Рождение ребёнка
05.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кальмина Антонина Яковлевна

Селитьба, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
06.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кальмина Антонина Яковлевна

Селитьба
Смерть
10.03.1976
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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