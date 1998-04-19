Кальмин Александр Алексеевич
Место рожденияСелитьба
Дата рождения28.07.1922
Дата смерти10.03.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1922
Селитьба
Рождение ребёнка
25.07.1948
Сын: Кальмин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Кальмина Антонина Яковлевна
Селитьба
Рождение ребёнка
23.04.1950
Сын: Кальмин Юрий Александрович
Мать ребёнка: Кальмина Антонина Яковлевна
Рождение ребёнка
27.06.1951
Селитьба
Рождение ребёнка
05.11.1953
Селитьба, Нижегородская область, Россия
Рождение ребёнка
06.05.1960
Селитьба
Смерть
10.03.1976
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область