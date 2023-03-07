Клюкина (Сыромятникова) Наталья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения20.08.1891
Дата смерти07.04.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1891
Крещение
23.08.1891
Бракосочетание
15.10.1909
Муж: Клюкин Василий Ильич
Рождение ребёнка
19.09.1910
Отец ребёнка: Клюкин Василий Ильич
Рождение ребёнка
19.02.1913
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Клюкин Василий Ильич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.04.1913