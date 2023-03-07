Клюкина (Сыромятникова) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина (Сыромятникова) Наталья Алексеевна

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.08.1891

Дата смерти

07.04.1913

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1891

Отец: Сыромятников Алексей Михайлович

Мать: Сыромятникова Домна Степановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
23.08.1891
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
15.10.1909

Муж: Клюкин Василий Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.09.1910

Сын: Клюкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Клюкин Василий Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.02.1913

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Клюкин Василий Ильич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
07.04.1913
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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